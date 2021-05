Virologe: "Die indische Variante ist weiter verbreitet, als man denkt“

Ansteckendere Variante? Wie wirken die Impfstoffe?

Professor Neyts gibt an, dass es in Europa erst wenig Informationen zu dieser Corona-Variante gibt, da wissenschaftlich fundierte Angaben aus Indien nur spärlich erfolgen. Vermutlich ist die indische Variante aber bis zu 15 % ansteckender als die britische Variante, die hier bereits bekannt ist: „Ob sie allerdings kranker macht, ist wohl eher nicht der Fall. Das Problem ist natürlich, dass je mehr Menschen damit infiziert werden, auch mehr Menschen daran erkranken und auch sterben.“

Auf Basis des genetischen Fingerabdrucks der Corona-Varianten so Neyts, erkenne man, dass diese z.B. mit der brasilianischen und der südafrikanischen Variante überlappt: „Man könnte also davon ausgehen, dass die indische Variante weniger auf die Impfstoffe reagiert. Doch vorerst scheint es so, als ob das nicht so schlimm ist, wie man erwarten könnte.“ Zudem, so der Virologe, arbeiten die Pharmahersteller ständig daran, ihre Vakzine den neuen Varianten anzupassen.

Die Bewohner des Wohnheims, in dem die indische Variante bei 5 Personen festgestellt wurde, waren alle vollständig gegen Corona geimpft, doch kein Impfstoff wirkt zu 100 %: „Hier und da wird so etwas vorkommen. Wir haben auch in anderen Pflegewohnheimen festgestellt, dass es zu Ansteckungen mit anderen Varianten gekommen ist.“ Sicher ist, so Neyts weiter, dass die 20 indischen Krankenpflegeschüler, die vor einigen Wochen mit dieser Varianten infiziert waren, mit den anderen Fällen nichts zu tun haben. Diese waren anschließend vollständig isoliert und die Kontaktverfolgung ergab keine weiteren Ansteckungen.