"Sommerplan": Belgiens  Konzertierungsausschuss legt einen Plan zu den Corona-Lockerungen vor

Reisen?

Auffallend ist, dass zum Thema Reisen noch nichts gesagt oder angedeutet wurde. Es war die Rede von Reisemöglichkeiten ab dem 1. Juli, doch die Gesundheitsminister in Bund, Ländern und Regionen müssen noch eine Liste mit „Grünen Ländern“ zusammenstellen.

Zudem sind Absprachen mit der Europäischen Union bezüglich eines europäischen Reise- und Corona-Zertifikats notwendig. Vielleicht wird aber die Quarantäne für geimpfte Reiserückkehrer fallengelassen. Belgien will hier den kommenden EU-Gipfel (24. und 25. Mai) abwarten, bei dem gerade auch dieses Thema besprochen wird.

"Solidarität"

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) erinnerte daran, dass der „Sommerplan“ für die Corona-Lockerungen aber auch von der Entwicklung des Virus in Belgien abhänge. Wichtige Parameter bleiben hier die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und hier präziser auf den Intensivstationen.

Zweiter wichtiger Punkt ist der Fortgang bei den Impfungen. In diesem Zusammenhang bedankte sich der Premier bei allen, die sich impfen lassen („ein Akt der Solidarität“) und bei allen, die in den Impfzentren ehrenamtlich oder professionell tätig sind. Ziel ist, ab dem 1. September in Belgien wieder ein weitgehend „normales“ Leben führen können, so De Croo. Dies aber nur unter der Bedingung, dass 70 % der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind und dass weniger als 500 Corona-Patienten auf Intensivstationen liegen.

"Gerne etwas ambitionierter"

Flanderns Landeschef und Kulturminister Jan Jambon (N-VA) zeigte sich zufrieden mit den „großen Schritten“ in den Sommermonaten. Er gab aber nach dem Konzertierungsausschuss zu, er hätte für Juli und August gerne noch „etwas ambitioniertere“ Pläne gesehen hätte.

Jambon geht davon aus, dass einige Lockerungen je nach Entwicklung der Zahlen in den Krankenhäusern und auf Ebene der Impfungen noch erweitert werden können.

Fußball-EM auf Großbildschirmen

Nach Angaben von Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) dürfen Städte und Gemeinden im Juni bei der Europameisterschaft Großbildschirme aufstellen, damit die Fußballfans gemeinsam z.B. die Spiele der "Roten Teufen" anschauen können.

Allerdings gelten dabei einige Einschränkungen. Mit Sicherheit werden nicht so viele Zuschauer zugelassen werden, wie das in Belgien der Fall bei der Weltmeisterschaft war: "Aber die Leute dürfen sich treffen, um dabei etwas zu trinken und zu essen."

Das nächste Treffen des Konzertierungsausschusses in Sachen Corona und mögliche Lockerungen wird am Freitag, 28. Mai, stattfinden.