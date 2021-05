"Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der einzige, der das Gesundheitswesen noch verteidigt"

Vandenbroucke gab allerdings auch zu, dass es diesbezüglich im Rahmen des Konzertierungsausschusses streckenweise zu hitzigen Diskussionen gekommen sei, zumal er einige Male selbst auf der Bremse gestanden habe:

„Einer muss doch die Belange im Gesundheits- und Pflegebereich verteidigen. Einer muss sich doch um die zehntausenden Mitarbeiter in der Pflege und in den Krankenhäusern und um alle, die damit zu tun haben, kümmern. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der einzige, der das Gesundheitswesen im Konzertierungsausschuss noch verteidigt und auf den Tisch haut.“

Er werde das Personal in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen nicht im Stich lassen, so der flämische Sozialist in „Villa Politica“.