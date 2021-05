In Belgien wird die Wartezeit zwischen zwei Impfungen mit AstraZeneca verkürzt

Personen, die in Belgien mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden, müssen ab jetzt nur noch 8 Wochen auf ihre zweite Dosis warten, statt bisher 12 Wochen. Dies haben die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen am Mittwoch gemeinsam beschlossen. Durch diese kürzere Spanne können z.B. alle Erwachsenen in Flandern bis Mitte August vollständig geimpft sein.