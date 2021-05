Zu viele Lockerungen auf einmal? Pflegesektor und Experten sind besorgt

"Wir ertrinken hier in Arbeit"

Sorgen macht sich auch das medizinische Personal in den Krankenhäusern. Auf der Intensivstation der Uniklinik AZ Nikolaas in Sint-Niklaas in Ostflandern sind 12 der vorhandenen IC-Betten mit Corona-Patienten belegt. Vanessa Van Osselaer, die Leiterin der dortigen Corona-Abteilung, sagte am Dienstag ebenfalls, dass man besser die Resultate der letzten Lockerungen abgewartet hätte, als jetzt so viele neue Erleichterungen anzukündigen: „Wir ertrinken hier in Arbeit und dann doch solche Lockerungen. Das ist für uns nicht schön, sondern sogar frustrierend.“