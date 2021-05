Zum ersten Mal seit März weniger als 700 Corona-Patienten auf den Intensivstationen

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern in Belgien behandelt werden müssen, sinkt weiter. Dieser Trend hält seit rund 2 Wochen an und wird von den Medizinern als signifikant gewertet. Inzwischen geht auch die Zahl der Patienten zurück, die auf Intensivstationen liegen. Dort werden zum ersten Mal seit März weniger als 700 mit Covid-19 infizierte Patienten behandelt. Allerdings wird aktuell ein leichter Anstieg der neuen Ansteckungen mit Covid-19 gemeldet.