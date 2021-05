Impfbetrug in Middelkerke: Ehefrauen der Feuerwehr wurden regelwidrig vorrangig geimpft

Dies ist der letzte einer Reihe von Vorfällen mit Corona-Impfdränglern, die hier in Flandern in den letzten Tagen ans Licht gekommen sind. Es war der Kommandant der örtlichen Feuerwehr in Middelkerke, der die Namen der Frauen zusammen mit denen ihrer Ehemänner auf eine entsprechenden Liste mit priorisiert zu impfenden Personen notieren ließ. Diese Liste wurde dann vom örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsberater genehmigt und die Frauen wurden so Monate früher geimpft, als dies normalerweise der Fall gewesen wäre.

Ende Februar bat das Impfzentrum, das Middelkerke versorgt, um die Erstellung einer Liste von Personen, die priorisiert geimpft werden könnten, wenn es im Zentrum einen Überschuss an AstraZeneca-Impfstoff gäbe. Die Idee war, Personen zu priorisieren, die aufgrund ihrer Arbeit ein größeres Risiko als andere haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Dazu gehören Feuerwehrleute, Polizeibeamte und Lehrer.

Der Feuerwehrkommandant in Middelkerke setzte nicht nur die Namen seiner Feuerwehrleute, sondern auch die ihrer Ehefrauen auf die Liste. Der örtliche Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte, der Sohne des Kommandanten, genehmigte die Liste, und sie wurde unverändert an das Impfzentrum in Ostende weitergeleitet.

Später schickte der zuständige Arzt dieses Impfzentrums eine E-Mail, in der er gegen die Impfung der Ehefrauen der Feuerwehrleute protestierte. Sie wurden aber trotzdem sie geimpft.