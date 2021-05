In Flandern werden ab nächster Woche Impfeinladungen an die gesamte Bevölkerung verschickt

Die Impfkampagne läuft in Flandern inzwischen also auf Hochtouren. "Nächste Woche werden wir eine halbe Million Impfstoffe in Flandern einsetzen können", erklärte Impfarzt Pierre Van Damme gegenüber unserer VRT NWS-Redaktion.

"In der Woche vom 24. Mai und in allen Wochen des Juni werden wir in der Lage sein, mehr als 750.000 Vakzine (pro Woche) zu verabreichen. Wir werden in der Lage sein, sehr schnell einen großen Teil der flämischen Bevölkerung zu impfen."

Werden die Impfzentren dieses Tempo einhalten können? "Einige Zentren sind noch nicht voll ausgelastet, andere sind bereit, das ganze Wochenende über zu arbeiten. Es ist offenbar ein kleiner Aufwand, Freiwillige zu finden. Das zeigt, wie viel Solidarität wir haben", sagte er zufrieden.