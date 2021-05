Philippe Herreweghe gewinnt den flämischen Ultima-Preis für allgemeine kulturelle Verdienste 2020

In diesem Jahr werden die Flämischen Kulturpreise per Video aus dem Innenhof der Komturei in Alden Biesen (Limburg) präsentiert. Die Preisverleihung wird am Dienstag, 18. Mai, ab 19 Uhr auf VRT NU gestreamt und auf Radio 1 übertragen. Thomas Vanderveken und Sofie Lemaire werden die Gastgeber sein und Brihang und Charlotte Adigéry sorgen für die Musik.

Neben dem Ultima des allgemeinen kulturellen Verdienstes gibt es auch Ultimas in folgenden Disziplinen: Amateurkunst, Architektur, bildende Kunst, Zirkus, kulturelles Unternehmertum, Film, immaterielles Kulturerbe, Literatur, Musik, darstellende Kunst und soziokulturelle Erwachsenenarbeit.