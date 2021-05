Reden zu „Rerum Novarum“: Christliche Gewerkschaft droht mit Klage gegen Lohnnormgesetz

So wie die Mitglieder der sozialistischen Arbeiterbewegung den Tag der Arbeit am 1. Mai feiern, begehen die Mitglieder der christlichen Arbeiterbewegung ihren Feiertag „Rerum Novarum“ am Himmelfahrtstag.

Am Vorabend von Rerum Novarum sagte der Vorsitzende der Christlichen Gewerkschaft (ACV), Marc Leemans (Foto, oben), in seiner Rerum-Novarum-Rede, dass seine Organisation erwägt, rechtliche Schritte gegen die Lohngesetz-Norm und den königlichen Erlass einzuleiten, die in Belgien Lohnerhöhungen auf 0,4% über der Inflation begrenzen.

Unterdessen fordert die Organisation, in der die verschiedenen Verbände der christlichen Arbeiterbewegung Beweging.net zusammengeschlossen sind, dass alle Unternehmen – auch internationale Online-Konzerne wie Amazon, Google oder Facebook - eine Mindeststeuer zahlen müssen. Der Vorsitzende der flämischen Christdemokraten, Joachim Coens, erklärte, dass Flandern eine Region werden soll, in der die Menschen dank eines fürsorglichen Lebensstils eine höhere Lebenserwartung haben.