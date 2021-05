"Rerum Novarum": Christliche Arbeiterbewegung in Belgien feiert 100-jähriges Bestehen

Im Laufe der Jahre haben einige dieser Sozialverbände, die Beweging.net bilden, auch ihre Namen geändert, um Veränderungen in ihrer Mitgliedschaft zu reflektieren oder um relevanter für die heutige Gesellschaft zu sein.

Heute ist Christi Himmelfahrt, der Tag, an dem die christliche Arbeiterbewegung der Enzyklika über die Rechte und Pflichten von Kapital und Arbeit, bekannt als „Rerum Novarum“, gedenkt, die vor 130 Jahren, am 15. Mai 1891, von „Arbeiterpapst“ Leo XIII. erlassen wurde. Zum ersten Mal erkannte die katholische Kirche damals die Ausbeutung der Arbeiter an und zum ersten Mal durften diese ab dann mit dem Segen der katholischen Kirche eigene Organisationen gründen. Was für die Sozialisten der 1. Mai ist, ist für die christliche Arbeiterbewegung „Rerum Novarum“.

Heute ist die christliche Gewerkschaft noch immer die größte Arbeitnehmervertretung Belgiens.