10.000 Belgier fallen auf gefälschte Bpost-SMS-Phishing-Masche herein

Trotz zahlreicher Warnungen in den Medien sind 10.000 Menschen Opfer eines Phishing-Betrugs geworden, bei dem Textnachrichten verschickt werden, die einen Link zu einer gefälschten Bpost-Track-and-Trace-App enthalten. In der vergangenen Woche haben Menschen mit Smartphones in ganz Belgien solche Textnachrichten erhalten, die vorgaben, von der belgischen Post Bpost verschickt worden zu sein. Was natürlich nicht stimmte!