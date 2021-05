Die Bahnlinie Peking-Hankow: Eine belgische Geschichte in China

Ganz nebenbei zeigt die Train World gleichzeitig auch eine Ausstellung mit Zeichnungen von Li Kunwu, die die Geschichte der Yunnan-Bahnlinie in China erzählt. Diese Bahnlinie wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut (Foto ganz unten).

Auch der „Rest“ des Rahmenprogramms und des Ausstellungs-Szenarios können sich sehen lassen. So erzählen von Schauspielern gespielte Schlüsselfiguren des Baus der Bahnlinie Peking-Hankow die Geschichte aus ihrer persönlichen Sicht und, wie üblich für Events in der Train World, ergänzen verschiedene Lesungen die Ausstellung und es wurde wieder ein besonderes Programm für Kinder und Familien entwickelt. Vieles wird in den Sprachen Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch angeboten.

