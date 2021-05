Die vierte Auflage der "Woche der kurzen Kette" in Flandern

Die Bedeutung und das Interesse an der kurzen Kette ist in den vergangenen Monaten in Flandern, also während der Coronakrise, deutlicher denn je geworden. Im zweiten Quartal 2020 waren die Direktverkäufe auf den Bauernhöfen um gut 88 % höher als im gleichen Zeitraum 2019. „Wir sehen weiterhin einen Anstieg von mehr als einem Drittel in den ersten Monaten des Jahres 2021. Wir wollen dieses Gefühl und den Wunsch, lokal zu kaufen, aufrechterhalten", sagt Ministerin Crevits dazu. Zu den Verkaufsschlagern gehörten laut VLAM gerade in diesen Tagen Erdbeeren und Spargel.