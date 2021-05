Kinderrechtskommissarin fordert: "Maskenpflicht für Grundschulkinder abschaffen"

Laut der Infektiologin Erika Vlieghe ist es aber noch zu früh, den Mundschutz in den Grundschulen nicht länger zu verpflichten. Sie sieht genügend Gründe, trotzdem an der Maskenpflicht festzuhalten. "Wir sind noch nicht am Ziel und die Zahl der Infektionen in den Schulen steigt. Risiken und Unannehmlichkeiten müssen immer wieder gegeneinander abgewogen werden."