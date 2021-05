Mit Luftaufnahmen: Fluvius entdeckte im vergangenen Jahr über 5.000 nicht gemeldete Solaranlagen

Die flämische Energieministerin Zuhal Demir (N-VA, flämische Nationaldemokraten), der Fluvius unterstellt ist, ist darüber nicht glücklich. "Wir haben viel Geld und Zeit investiert, um diesen Betrug aufzudecken. Wir verlassen uns also darauf, dass die Gerichte ihren Job machen und diese Betrüger tatsächlich verurteilen."

Demir fügte hinzu: "Energiebetrug ist auch Betrug, und wir tun alles, was wir können, um das Geld zurückzubekommen. Alles, was wir kassieren können, wird an Familien und KMUs weitergegeben, in Form von niedrigeren Netztarifen."