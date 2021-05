Mehr neue Wohnungen als Haushalte in unserem Land: Hauspreise steigen dadurch weniger schnell

Zwischen 2011 und 2019 sind in Belgien etwa 400.000 neue Wohnungen hinzugekommen. Die Bevölkerung wuchs in diesem Zeitraum aber mit 235.000 zusätzlichen Haushalten deutlich langsamer. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu den vorangegangenen zehn Jahren, in denen der Anstieg etwa gleich groß war. Insgesamt stehen in unserem Land jetzt etwa 5,8 Millionen Wohnungsimmobilien zur Verfügung und das sind 600.000 mehr als es Privathaushalte gibt.

Warum ist das so? Wegen der niedrigen Zinsen investierten mehr Menschen in Immobilien, so die Erklärung der Nationalbank. "Die Leute wollen ihr Vermögensportfolio diversifizieren und investieren deshalb z.B. auch in den Wohnungsmarkt. Wir sehen, dass die Zahl der Eigentümer, die mehr als eine Immobilie besitzen, in den letzten Jahren recht stark zugenommen hat", verdeutlicht der Wirtschaftswissenschaftler Geert Langenus im Gespräch mit VRT NWS.

Das hat einen überraschenden Effekt auf die Preise, so Langenus. "Es klingt etwas seltsam, aber die Konsequenz ist, dass ohne diese Entwicklung die Immolienpreise noch schneller gestiegen wären, als sie es tatsächlich sind. Wir denken, dass dies ein hemmender Faktor für das Preiswachstum im letzten Jahrzehnt war."