Totes Baby hinter der niederländischen Grenze gefunden: Stammt die Mutter aus Belgien?

In Wernhout, gleich hinter der belgisch-niederländischen Grenze, wurden am vergangenen Mittwoch, 12. Mai, die Leiche eines Babys gefunden. Die Polizei hat sofort Ermittlungen eingeleitet und sucht nach der Mutter und möglichen Zeugen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Mutter des Babys in Belgien lebt. Deshalb bittet die niederländische Polizei auch mögliche Zeugen in unserem Land, sich zu melden.