Wann können wir die Maskenpflicht abschaffen? Erika Vlieghe: "Die Situation bleibt extrem fragil“

Aber wann ist ein guter Zeitpunkt? In den USA sind inzwischen rund 36 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, viel mehr als hier in Belgien. "Ich finde das persönlich noch immer ein bisschen zu wenig", so Professorin Vlieghe. "Wir sehen epidemiologisch, dass die Dinge besser in den Griff zu bekommen sind, sobald man eine Impfquote von 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung erreicht hat."