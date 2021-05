Barzahlungen gehen um 39% zurück: Auch ältere Menschen verzichten wegen Corona auf Bargeld

Die Zahl der Barzahlungen ist innerhalb eines Jahres um 39 % gesunken. Der wahrscheinliche Grund: Mitte 2020 wurde die Obergrenze für kontaktlose Zahlungen in Geschäften von 25 auf 50 Euro angehoben. Um mit der Bankkarte kontaktlos zu bezahlen, muss man die Karte einfach nur für einige Sekunden an das Bezahlterminal halten. Ein Pin-Code ist nicht erforderlich.

Auch Zahlungen über Banking-Apps sind ebenfalls beliebter geworden. 35 % der Belgier geben an, dass sie im vergangenen Jahr mindestens eine Zahlung in einem Geschäft mit ihrem Smartphone getätigt haben. Dies ist ein Anstieg gegenüber 30 % vor der Corona-Krise. Diese Zahlungsmethode ist vor allem bei jüngeren Menschen beliebt. 25 % der 16- bis 24-Jährigen geben an, dass dies ihre bevorzugte Zahlungsmethode ist, vor der Coronavirus-Krise waren es 9 %. Die Über-55-Jährigen sind damit deutlich weniger vertraut.

Die Meinungsumfrage wurde online und per Telefon unter 1.181 Belgiern im März 2020 und 1.176 Belgiern im März 2021 durchgeführt.