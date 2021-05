Das Kollektiv hinter ‚La Boum Test‘ wirft das Handtuch wegen "zu viel Hass und Missverständnissen"

Das Künstlerkollektiv machte einen Rückzieher von seinen Plänen und berief sich dabei auf eine schlechte Wettervorhersage.

"Es sieht so aus, als ob das Wetter für den morgigen Test nicht auf unserer Seite ist. Es werden Gewitter gemeldet", postete L'Abîme am gestrigen Freitag. "Wir können nicht das Risiko eingehen, die Teilnehmer unter schlechten Bedingungen zu testen, da das im Freien stattfinden wird. Sowohl für die Probanden als auch für das medizinische Team oder für die Konformität der Testergebnisse ist es vorzuziehen, diesen Test auf die nächste BOUM, die voraussichtlich am 22. Mai stattfinden wird, zu verschieben. Wir werden dies so bald wie möglich bestätigen.

Das Kollektiv L'abîme hatte in der Tat Freiwillige gebeten, sich bei ihrer Ankunft im Terkamerenbos (Bois de la Cambre) und fünf Tage nach der Veranstaltung Corona-Tests zu unterziehen, um zu versuchen, so zu beweisen, dass solche Freiluftveranstaltungen mit jungen Menschen wenig Einfluss auf die Verbreitung des Virus haben.