Fünf Verdächtige nach Messerattacke in Antwerpen verhaftet

Die Antwerpener Polizei hat fünf Personen wegen ihrer möglichen Beteiligung an einer Messerstecherei am Samstagmorgen in der Hafenstadt festgenommen. Ein Mann wurde auf der Straße mit mehreren Stichwunden gefunden. Die Verdächtigen wurden kurz darauf in der Nachbarschaft festgenommen. Der Ermittlungsrichter begab sich zum Tatort.