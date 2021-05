Gestriger Brückentag: Großes Gedränge in den Fußgängerzonen der Städte und an der flämischen Küste

An gestrigen freien Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende waren trotz eher kühlen Wetters viele Menschen unterwegs und es herrschte mancherorts reger Betrieb. Das war unter anderem an der Küste in Blankenberge, Ostende, Knokke und Nieuwpoort der Fall. Aber auch in den Städten im Landesinneren nutzten sehr viele Menschen den freien Tag für einen Einkaufsbummel.