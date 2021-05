Königin-Elisabeth-Wettbewerb: Jüngster Halbfinalist vollbringt Glanzleistung, virtuos mit linker Hand

Die Halbfinale finden bis heute Samstag, den 15. Mai statt; um 23:00 Uhr wird der Präsident der Jury, Gilles Ledure, bekannt geben, welche sechs Pianisten zum Finale zugelassen werden. Das sind nur halb so viele wie in einem normalen Wettbewerbsjahr. In der Königin-Elisabeth-Musikkapelle in Brüssel, wo die Finalisten eine Woche in Abgeschiedenheit verbringen werden, gibt es nur Platz für sechs Musiker, die in kompletter Corona-Quarantäne wohnen und studieren können.

Nur sechs Finalisten: Das bedeutet, dass die Plätze hart umkämpft sein werden. Das Niveau der Halbfinalisten ist sehr hoch, sagen Experten. Wer von den zwölf (drei Russen, drei Japaner, zwei Franzosen und je ein Lette, Chinese, Koreaner und Niederländer) wird es schaffen?