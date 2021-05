Pläne für ein Asylbewerberheim in der limburgischen Ortschaft Bilzen werden endgültig aufgegeben

In der Nacht vom 10. auf den 11. November 2019 setzten Unbekannte ein Gebäude (Video) in Brand, in dem 140 Asylbewerber in Bilzen untergebracht werden sollten. Verletzt wurde dabei niemand, aber der materielle Schaden war sehr groß, ganz zu schweigen von der Aufregung, die in der limburgischen Kleinstadt durch diese fremdenfeindliche Tat verursacht wurde. Die Ermittlungen zur Brandstiftung sind noch im Gange.

Der Bedarf an zusätzlichen Aufnahmekapazitäten sei heute nicht mehr so groß, was neben den Kosten auch den Verzicht auf das Projekt des Asylzentrums in Bilzen erkläre, sagte der Staatssekretär für Asyl und Migration, Sammy Mahdi (Foto) am Samstag.