Brüsseler Polizei beendete nach mehr als 10 Stunden eine Geiselnahme in Sint-Joost-ten-Noode

Die Polizei griff am Samstagabend um 22:30 Uhr ein, um eine Geiselnahme zu beenden, die seit mehreren Stunden in der Dwarsstraat (Rue Traversière) im Brüsseler Stadtteil Sint-Joost-ten-Noode (Saint-Josse-ten-Noode, Video) andauerte. Eine Sprecherin der Polizeizone Brüssel-Nord bestätigte, dass der Geiselnehmer überwältigt werden konnt. Der Mann hatte sein Opfer, ein Frau, leicht verletzt wurde. Sie fügte hinzu, dass es sich um eine Geiselnahme in einer Familie gehandelt hatte.