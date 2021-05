Dann blieben nur noch sechs: Diese Pianisten spielen im Finale des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs

Die Organisation dieses Wettbewerbs ist wegen der Corona-Krise natürlich nicht auf Rosen gebettet. Alle Kandidaten der im letzten Jahr abgesagten Ausgabe wurden erneut angeschrieben. Das Überspringen dieser einen Ausgabe war keine Option, denn der Klavierwettbewerb wird nur alle vier Jahre veranstaltet. "Für viele Pianisten heißt es jetzt oder nie", sagt Gilles Ledure, "wenn man eine Gelegenheit verstreichen lässt, ist man vielleicht schon zu alt für die nächste".

In der Tat gibt es bei den Teilnahmebedingungen eine Altersbegrenzung von 30 Jahren. Der Wettbewerb ist abwechselnd den Instrumenten Klavier, Violine, Gesang und Cello gewidmet. Sie findet daher einmal alle vier Jahre für jede Disziplin statt.

Gilles Ledure ist sehr beeindruckt von dem hohen Niveau der Pianisten, schon in der Vorauswahlphase. "Es scheint eine enorme Entwicklung in der Unterrichtsmethode und dem Engagement dieser jungen Pianisten zu geben. Es geht nicht nur um technisches Können, sondern auch um Einsicht und musikalisches Gefühl. Das macht sich "in allen Altersgruppen und auf allen Kontinenten bemerkbar", so Gilles Ledure noch.