Flanderns Gesundheitsminister Beke will auch schon 16- und 17-Jährige bis zum 11. Juli impfen lassen

Die Task Force betont auch, dass es logistisch keine schwierige Aufgabe sei, 16- und 17-Jährige in die Kampagne miteinzubeziehen, da höchstens zwei bis drei zusätzliche Tage in den bisherigen Zeitplan aufgenommen werden müssten. Eine mögliche Impfung von 12- bis 15-Jährigen noch in diesem Jahr wird ebenfalls untersucht, aber dafür werden noch zusätzliche Daten und eine Stellungnahme der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) abgewartet.

Laut Beke werden 16- und 17-Jährige in gleicher Weise geimpft wie Erwachsene. Die Eltern müssen also nicht ausdrücklich ihre Zustimmung geben. "Ich gehe davon aus, dass dies in guter Absprache geschehen wird", sagt er.

Am Montag beginnt die Impfkampagne für den Rest der Bevölkerung und die Einladungen für Menschen unter 65 Jahren gehen raus. "Wir liegen im Zeitplan", sagte Beke. Der Christdemokrat hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, Flandern strebe eine erste Impfung aller Einwohner bis zum 11. Juli, dem flämischen Nationalfeiertag, an.