Keine positiven Corona-Tests nach Testkonzert in der Genter Ghelamco Arena

Die Organisatoren finden, die Testveranstaltung sei ein Erfolg gewesen, und dies nicht zuletzt, weil so erprobt werden konnte, wie Corona-Tests bei zukünftigen Veranstaltungen am besten organisiert werden können.

Ab 17 Uhr wurden am gestrigen Samstag alle Konzertbesucher im Eingangsbereich der Ghelamco Arena einem Corona-Schnelltest unterzogen. Im Stadion konnten sie ein Open-Air-Konzert der Elektro-Punk-Band ‚Compact Disk Dummies‘ genießen. Bei den Konzertbesuchern handelte es sich um Menschen, die an vorderster Front in der Pflege arbeiten. Sie waren nicht nur eingeladen worden, um ihnen für ihren Einsatz während der Coronavirus-Krise zu danken, sondern auch, um zu prüfen, wie zukünftige Veranstaltungen am besten organisiert werden könnten.

Alle, die das Konzert am Samstagabend besucht haben, werden in einer Woche einen zweiten Corona-Test absolvieren.