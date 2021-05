Kortrijk setzt ab Montag Stewards ein, um "arroganten" französischen Besuchern Herr zu werden

Dies scheint in Kortrijk ein Thema zu sein. In einer Whatsapp-Gruppe der ortsansässigen Händler sind zahlreiche Beschwerden von Händlern über das Verhalten der französischen Besucher zu lesen. "Einige der französischen Besucher sind sehr arrogant und weigern sich, die Regeln zu befolgen", heißt es dort zum Beispiel.

"Sie tragen ihre Maske nicht richtig, sitzen in zu großen Gruppen an den Terrassentischen (4 Personen pro Tisch ist das Maximum) oder weigern sich, einen Trolley oder Korb mitzunehmen. Das besorgt unseren Händlern Schwierigkeiten“, so Vandendriesche. „Natürlich sind Händler und Wirte froh, dass die französischen Kunden kommen, denn sie wollen die Umsatzeinbußen der vergangenen Monate wieder reinholen. Aber für ihre eigene Sicherheit und die der anderen Kunden ist es wichtig, dass sich alle an die Regeln halten".

Ab Montag, dem 17. Mai, werden in Kortrijk 10 Ordner zusätzlich eingesetzt. Sie werden nicht nur an den Eingängen zur Fußgängerzone platziert, sondern bewegen sich im Stadtzentrum, um ein Auge auf die Dinge zu haben. "Wenn Händler oder Inhaber von Gastronomiebetrieben das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über eine Situation verlieren, können sie jederzeit die Hilfe der Ordner in Anspruch nehmen", so Vandendriessche.