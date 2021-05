Verzögerungen Impfkampagne: Johnson & Johnson-Vakzin vorerst nicht nach Belgien geliefert

"Es gab ein Produktionsproblem bei Johnson & Johnson, wobei sich eine große Anzahl von hergestellten Impfstoffen als unbrauchbar erwies. Das müssen sie jetzt nachholen", sagt der emeritierte Professor für Allgemeinmedizin Jan De Maeseneer (UGent), der auch Mitglied der belgischen Impf-Taskforce ist. "Wir hoffen, dass in den kommenden Wochen die bestellten Lieferungen von Johnson & Johnson eintreffen werden."

"Das Problem ist besonders problematisch für die Zielgruppen, die wir mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen möchten. Dieses Vakzin muss nun einmalig verabreicht werden, um einen ausreichenden Impfschutz gegen COVID-19 zu gewährleisten. Wir würden damit gerne die Menschen erreichen, die sich nicht mobil sind, also nicht in die Impfzentren kommen können und Menschen, die in schwierigen sozialen Verhältnissen leben, etwa Obdachlose." Der Lieferengpass bei Johnson & Johnson wird bei diesen Zielgruppen also unweigerlich zu Verzögerungen führen.