Wettervorhersage für die kommende Woche: Keine Besserung - es bleibt kühl und regnerisch

Aber hat der ganze Regen dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel sich in Flandern wieder erholt hat? Am Samstag verkündeten unsere Nachbarn in den Niederlanden, dass die "ernste Dürre so gut wie vorbei" sei und dass das Grundwasser dort auf ein fast normales Niveau angestiegen sei.

Dies ist hier jedoch noch nicht der Fall. Frank Deboosere (Video unten) betonte gegenüber VRT NWS, dass "im Grunde genommen noch nicht wirklich viel Regen gefallen ist. Er ist hauptsächlich in Form von sintflutartigen Regenschauern niedergegangen und das leider nicht überall gleich viel. Was wir brauchen, ist Dauerregen während mehreren Tagen. Wenn es zu stark regnet, fließt ein Großteil des Wassers über die Kanalisation sofort ab und ist dann verloren".

Der aktuelle Wetterbericht (Sprache: Niederländisch):