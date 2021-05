Die Play Offs in Belgien: Club Brügge kann doch gewinnen, Genk noch im Rennen

Europe Play Off

Im Europe Play Off fegte AA Gent KV Ostende am Wochenende mit 0:4 vom Platz und KV Mechelen gewann mit 3:1 gegen Standard Lüttich. Damit führt Mechelen die Tabelle mit 34 Punkten vor den Genter „Buffalos“ mit 32 Zählern an. Ostende steht auf Rang 3 mit 30 Punkten und die Lütticher halten die Rote Laterne mit 28 Punkten fest. Standard hat das Europe Play Off von Anfang an vergeigt, während sich Gent und Mechelen hier einen tollen Kampf liefern.