Diese Roten Teufel werden bei der Fußball-Europameisterschaft im Kader sein

Roberto Martinez setzt in seinem Kader weitgehend auf Erfahrung, wenn auch in der Reserveliste einige neue Gesichter zu finden sind. Ab dem 31. Mai werden sich die Roten Teufel in Tubize auf das Turnier vorbereiten. Dazu gehören auch Testspiele gegen Griechenland (3. Juni) und gegen Kroatien (6. Juni).

Das erste EM-Spiel der Belgier in der Gruppe B wird am 12. Juni die Partie gegen Russland sein. Danach geht es am 17. Juni gegen Dänemark. Die Roten Teufel beenden die Gruppenphase der Europameisterschaft am 21. Juni gegen die Finnen.