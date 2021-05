Schulferien im frankophonen Landesteil verkürzt - Flandern ist nicht dabei

Caroline Désir (PS), die Bildungsministerin der Französischen Gemeinschaft in Belgien, hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Sommerferien ab dem Schuljahr 2022-2023 um zwei Wochen verkürzt werden. Die Allerheiligenferien und die Krokusferien (auch als Karnevalsferien bekannt) sollen im Gegenzug jeweils um eine Woche auf dann zwei Wochen verlängert werden.

Dies, so Désir, solle dafür sorgen, dass das gesamte Schuljahr ausgeglichener werde, denn die Zeiträume zwischen Schul- und Ferienzeit würden kürzer, was sich für die Schulkinder motivierender auswirken soll. Vor allem soll es den Kindern erleichtern, sich nach einer (zu) langen Ferienpause wieder in einen Schulbetrieb zu integrieren. Das bedeutet, dass die Sommerferien 2022 in der Wallonie und im frankophonen Spektrum Brüssels in der zweiten Juliwoche beginnen und bereits am 29. August enden.

Pfadfinder nicht einverstanden

Das kommt allerdings nicht überall gut an. Die frankophonen Pfadfinderverbände kritisieren, dass es damit schwieriger würde, für alle Gruppen in den Sommerferien ausreichend Lagerplätze in Belgien zu finden. Normalerweise gehen die belgischen Scouts im Juli auf Lager. In der Französischen Gemeinschaft in Belgien betrifft das bis zu 18.000 Kinder und Jugendliche.