Zahlen steigen dramatisch an: Enorm viele Langzeit-Burn-outs und -Depressionen in Belgien

Das Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) in Belgien meldet, dass die Zahl der Langzeitpatienten, die an einem Burn-out oder an einer Depression leiden, innerhalb der vergangenen 4 Jahre um etwa 40 % auf rund 112.000 Fälle angestiegen ist - Stand 31. Dezember 2020. Der Großteil dieser Patienten leidet an Depressionen.