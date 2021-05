Corona-Zahlen gehen weiter deutlich nach unten - Flamen zufrieden mit der Arbeit der Impfzentren

Die Corona-Statistik in Belgien entwickelt sich in eine sehr positive Richtung. Die Zahlen gehen auf allen Ebenen teilweise deutlich nach unten. Der Druck auf den Corona-Abteilungen und auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern nimmt ab und es stecken sich weniger Menschen mit Covid-19 an. Aus einer Umfrage ist ersichtlich, dass sich die Flamen sehr positiv zur Arbeit in den Impfzentren äußern.