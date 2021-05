In Belgien wird noch in dieser Woche ein Pandemiegesetz verabschiedet

Demokratisch

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) hatte monatelang an dem Gesetzestext, der zunächst dem Ausschuss Inneres vorgelegt wurde und der am Donnerstag in der Kammer besprochen wird, gearbeitet. Der entsprechende Gesetzesvorschlag bzw. Gesetzestext ist eher auf Maß der aktuellen Pandemie-Situation verfasst und bietet mehr demokratische Kontrolle. Parlament und Verfassungshof können z.B. dadurch Prüfen, ob bei entsprechenden Maßnahmen durch die Regierung bürgerliche Grundrechte verletzt werden oder ob diese innerhalb des Gesetzes ausreichend ausgewogen sind.

Das neue Gesetz kann erst dann im Staatsblatt veröffentlicht werden und in Kraft treten, wenn es durch die Abgeordneten in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament angenommen wird. Doch die Opposition kann hier noch für Verzögerungen sorgen. Falls sie 50 Abgeordnete mobilisieren kann, die einer Prüfung des Gesetzestextes vor dem Staatsrat zustimmen, kann erst in rund einer Woche wieder abgestimmt werden. Dann kann es aber zu Problemen kommen, je nachdem, wie das Berufungsurteil zum oben beschriebenen Vorgang ausfällt.