Limburg: Polizei sucht bewaffneten rechtsradikalen Soldaten - Bekannter Virologe in Sicherheit gebracht

Die Spur des bewaffneten rechtsradikalen Soldaten verliert sich an einem Wald, dem Dilserbos. Dort fand ein Förster am Dienstagabend dessen Wagen. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Fundort des Wagens ist nicht weit vom Wohnort des Gesuchten in Dilsen-Stokkem entfernt (Foto unten). Die Polizei gab am Mittwochmorgen bekannt, dass die schwersten Waffen des Mannes - offenbar der Raketenwerfer und die Maschinenpistole - in dem Auto gefunden wurden. Die Suche konzentriert sich in den letzten Stunden auf den Nationalpark "Hoge Kempen". Dieser wurde weiträumig abgesperrt und ein Polizeihubschrauber überfliegt das Gelände.

Fahndungsaufruf der Polizei

Inzwischen veröffentlichte die belgische Bundespolizei einen Aufruf zur Mithilfe an die Bevölkerung. Darin heißt es: „Am Montag, den 17. Mai 2021, verließ der 46-jährige Jurgen Conings morgens früh seine Wohnung in Dilsen-Stokkem. Er begab sich noch zur Arbeit. Seit dem fehlt jede Spur von ihm. (…) Conings ist etwa 1,90 Meter groß und muskulös. Er ist kahl und trägt einige Tattoos, vor allem auf seinen Oberarmen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein T-Shirt von Timberland.“



Wer Informationen zu diesem Vorfall hat oder glaubt, den Soldaten gesehen zu haben, der kann sich unter der Nummer der Polizei 0800 30 300 melden. Die Polizei warnt allerdings davor, Conings zu nahe zu kommen. Er ist vermutlich schwer bewaffnet und gilt als gefährlich. Man sollte sich ihm auf keinen Fall nähern, sondern direkt die Polizei rufen.