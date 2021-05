Private Feiern und Empfänge bald wieder erlaubt, aber nur mit professionellem Catering

Wer in Belgien im kommenden Sommer zu privaten Feiern, Festen oder Empfängen im eigenen Garten einladen möchte, der muss sich an strenge Regeln halten. Diese gelten ab dem 9. Juni, wenn die nächste Stufe der Corona-Lockerungen in Kraft tritt. Das bedeutet, dass dazu ein professioneller Partyservice oder ein Caterer zur Rate gezogen werden muss, um die Speisen zuzubereiten oder zu liefern.