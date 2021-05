Regierungsbeschluss: Die Firmenwagen sollen grüner werden

Infrastruktur?

Aktuell verfügt Belgien über rund 8.500 Ladestationen für elektrische Autos (zum Vergleich: in den Niederlanden stehen rund 66.000 Ladestationen zur Verfügung). Unser Land muss hier also einiges Aufholen. Dazu will die Regierung Privatpersonen und Unternehmen dazu ermuntern, solche Ladestationen zu installieren. Wer z.B. in den kommenden 3 Jahren bei sich zuhause eine solche Anlage installiert, kann dies teilweise von der Steuer erstattet bekommen (ab 2022 zu 45 %, ab 2023 zu 30 % und 2024 zu 15 %).

Unternehmen können den Bau von Ladestationen für E-Autos ebenfalls steuerlich geltend machen, allerdings nur dann, wenn diese Anlagen auch für Außenstehende zur Verfügung stehen, z.B. für Nachbarn und Anrainer. Diese könnten dann z.B. in der Nacht dort ihre Auto aufladen, wenn im Betrieb keiner ist und keine eigenen Wagen „Strom tanken“ müssen.

Doch insgesamt muss die Zahl der Ladestationen vor allem in der Öffentlichkeit rasch und umfassend nach oben korrigiert werden. Dabei wird aktuell auch verstärkt in Richtung des Technologiesektors geschaut, denn die Entwicklung von solchen Produkten geht rasend schnell weiter und auch die Wasserstoff-Mobilität soll dabei nicht aus den Augen verloren werden, so der Regierungsplan.