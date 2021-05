Reiseveranstalter Neckermann Belgien wieder gerettet - CIM Capital übernimmt 110 Mitarbeiter

Zweite Rettung seit der Thomas Cook-Pleite

Erst vor rund anderthalb Jahren konnte der Reiseveranstalter vor der Pleite gerettet werden, als das britische Mutterunternehmen Thomas Cook den Bach runter ging. Danach wurde Neckermann Teil der spanischen Wamos-Gruppe und durchlief eine Reorganisation mit vielen Filialschließungen und Entlassungen.

Doch in der Corona-Krise geriet Wamos selbst ins Wanken. Im Oktober 2020 hatte Neckermann Gläubigerschutz beantragt, doch dieser Vorgang wurde nach der Ankündigung von Wamos in Spanien, 3,5 Mio. € nach Belgien zu überweisen, abgebrochen. Aber, dieses Geld kam nicht fristgerecht an und so musste im Februar erneut Konkurs angemeldet werden.