Testen, zusätzliche Information und Infrastruktur: So sieht der Sommer am Brussels Airport aus

Alles beginnt am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem schon mit dem Aufruf, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu respektieren und Mundmasken zu tragen. Um Gedränge vor den Abflugschaltern zuvorzukommen, werden schon vor dem Hauptgebäude des Flughafens Zelte aufgestellt, in denen die Reisenden warten können.

Zudem wird der gesamte Flughafen nur für Fluggäste mit gültigem Ticket und für Mitarbeiter zu betreten sein. Personen, die Reisende zum Flughafen bringen oder von dort aus abholen, müssen auf den Parkplätzen warten.

Wichtig bleiben auch negative Corona-Tests. Grundsätzlich müssen von hier aus abfliegende Reisende einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Aber, Flughafenbetreiber Brussels Airport bietet zur Not auch Tests in seinem eigenen Testzentrum an. Der Flughafen erwartet in den Monaten Juli und August bis zu 40.000 Reisende täglich.