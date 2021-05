Belgien steht mit Hooverphonic im Finale des Eurovision Song Contest

Die Band Hooverphonic hat es am Dienstagabend ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC). Die Band konnte Jury und Publikum im Halbfinale im Ahooi in Rotterdam mit ihrem Song „The Wrong Place“ überzeugen. Für Belgien und für Hooverphonic ist dies schon jetzt ein großer Erfolg, denn man hatte der langsamen, eher dunklen und mystischen Nummer im Vorfeld nicht viele Chancen eingeräumt. Das Finale des RSC findet am Samstag statt.