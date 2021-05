Die neue Hafenfähre von Ostende ist angekommen: Sie fährt mit elektrischem Antrieb

In Ostende ist am Dienstag die neue Hafenfähre angekommen. Diese Fähre wird die beiden Ufer der Hafeneinfahrt mit einander verbinden und die älteren Boote ergänzen. Das in Estland gebaute Boot ist per Schiff aus Estland gekommen und wird elektrisch betrieben. Die Ankunft der neuen Hafenfähre wurde sehnlichst erwartet, wie unser Video dazu zeigt.