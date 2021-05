Flanderns Kulturpreise: Einer der 12 Ultimas geht an die flämische Fanfaren-Kultur

Dieses Jahr vergibt Flandern insgesamt 12 Ultimas, die wieder an die verschiedensten Künstler, Gruppen und Ensembles oder Organisationen gehen. Auffallend ist dabei, dass die flämische Fanfaren-Kultur darunter ist. In Flandern gibt es heute noch rund 300 lokale Fanfaren, die fest mit ihrer Gegend verwurzelt sind. Weitere Ultimas gehen an das Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah und an die Organisation „State of the Arts“, die Künstler unterstützt, gerade jetzt auch verstärkt in diesen Coronazeiten.