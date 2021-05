MP Jambon rudert zurück: Doch kein professionelles Catering bei Gartenfesten nötig

"Wir riskieren unseren Vorsprung auf das Virus zu verlieren"

Die Virologin und Leiterin des GEMS-Gremiums, das die Regierungen in unserem Land in Sachen Corona-Exit-Strategie berät, Erika Vlieghe, hält übrigens nichts von Gartenfesten mit bis zu 50 Teilnehmern und Gästen. Sie sagte am Mittwoch dazu gegenüber VRT NWS: „Der 9. Juni ist noch zu früh, um ein Fest im Garten mit so vielen Leuten zu veranstalten. Wir riskieren unseren Vorsprung auf das Virus zu verlieren. (…) Der 9. Juni ist noch sehr früh, denn das Virus zirkuliert noch und viele Menschen sind noch nicht geimpft.“

Wir sollten der Impfkampagne alle Chancen bieten, um unseren Vorsprung auf das Coronavirus zu behalten, so die Virologin: „Wenn wir nicht sicher mit einander umgehen, können wir das in kürzester Zeit versauen. Es ist nicht schlau, alles was geht, auch zu machen…“