Prügel und Beleidigungen: Einige Fälle von Schwulenhass sorgen in Flandern für Aufruhr

In Sint-Niklaas in Ostflandern hat der Vorsitzende der örtlichen Holebi-Vereinigung (vzw. Tiszo), Wim Raes (Foto) bei der Polizei Anzeige erstattet. Raes war von einigen Jugendlichen in die Enge getrieben und wüst beschimpft worden. In Oudenaarde (ebenfalls Ostflandern) ist am Montag ein homosexueller Jugendlicher von mehreren Minderjährigen zusammengeschlagen worden und es wurde eine Regenbogenfahne in die Schelde geworfen.