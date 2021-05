Weniger als 600 Corona-Intensivpatienten: Der Druck auf die Krankenhäuser nimmt ab

Nach und nach nimmt der Druck in den Corona-Abteilungen in den belgischen Krankenhäusern ab. Derzeit werden täglich „nur noch“ etwa 128 neue Corona-Patienten hospitalisiert, was einem Rückgang um fast ein Fünftel im Wochenvergleich entspricht. Inzwischen ist die Zahl der Corona-Patienten, die intensiv behandelt werden müssen, auf unter 600 gesunken.