Die belgischen Filmemacher Adil El Arbi und Bilall Fallah führen Regie beim neuen Batgirl

DC Comics setzt diesmal die "Batgirl"-Figur ein, um Gotham City, eine fiktive Stadt im Batman-Universum, unsicher zu machen. Im geplanten Drehbuch wird die Tochter des Oberkommissars von Gotham, Barbra Gordon, in die Rolle des "Batgirl" schlüpfen. Die Figur erschien zuletzt 1997 auf der im Film Batman & Robin.

Laut The Hollywood Reporter freut sich Kristin Burr, die Produzentin des angekündigten Blockbusters "Cruella", auf die Zusammenarbeit mit dem belgischen Duo. "Mit Batgirl wollen wir den Zuschauern eine lustige und neue Seite von Gotham zeigen", so Burr: "Adil und Bilall strahlen eine fröhliche und ansteckende Energie aus. Das macht sie zu den perfekten Regisseuren für dieses Projekt."